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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Фильмография
Шароф Эгамбердиев
Sharof Egamberdiev
Киноафиша
Персоны
Шароф Эгамбердиев
Шароф Эгамбердиев
Sharof Egamberdiev
Актерское амплуа
Путешественник
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Эверест
(2025)
4.6
Холодная гонка
(2022)
Фильмография Шароф Эгамбердиев
7.4
Эверест
Everest
приключения
2025, Непал / Россия
4.6
Холодная гонка
Kholodnaya gonka
драма, приключения
2022, Россия / Узбекистан
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