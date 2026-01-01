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Шароф Эгамбердиев
Шароф Эгамбердиев Sharof Egamberdiev
Киноафиша Персоны Шароф Эгамбердиев

Шароф Эгамбердиев

Sharof Egamberdiev

Актерское амплуа
Путешественник, Драматический актёр

Популярные фильмы

Эверест 7.4
Эверест (2025)
Холодная гонка 4.6
Холодная гонка (2022)

Фильмография Шароф Эгамбердиев

Эверест 7.4
Эверест Everest
приключения 2025, Непал / Россия
Холодная гонка 4.6
Холодная гонка Kholodnaya gonka
драма, приключения 2022, Россия / Узбекистан
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