Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Люси Хайнце
Люси Хайнце Lucie Heinze
Киноафиша Персоны Люси Хайнце

Люси Хайнце

Lucie Heinze

Дата рождения
1 января 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ошац, Германия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Популярные фильмы

Пингвин нашего времени 6.3
Пингвин нашего времени (2015)
Любовные штучки 3.7
Любовные штучки (2022)

Фильмография Люси Хайнце

Любовные штучки 3.7
Любовные штучки Liebesdings
комедия, мелодрама 2022, Германия
Смотреть трейлер
Пингвин нашего времени 6.3
Пингвин нашего времени Mädchen im Eis
триллер, комедия 2015, Россия / Германия
Смотреть трейлер
Показать еще
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
«Под хрустящей корочкой сочная грудка»: курицу целиком кидаю в рассол — 4 часа и эффект круче, чем от маринада
Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды
Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих 
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix
Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино
Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше