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Лидия Чистякова-Ионова
Киноафиша
Персоны
Лидия Чистякова-Ионова
Лидия Чистякова-Ионова
Дата рождения
8 мая 2007
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Телец
Популярные фильмы
Яга и книга заклинаний
(2023)
0
Фильмография Лидия Чистякова-Ионова
Жанр
Все
Анимация
Приключения
Семейный
Год
Все
2023
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
Яга и книга заклинаний
анимация, семейный, приключения
2023, Россия
Новости о Лидия Чистякова-Ионова
Вышел трейлер российского мультфильма «Яга и книга заклинаний»
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