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Брюс Уэмпл
Bruce Wemple
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Персоны
Брюс Уэмпл
Брюс Уэмпл
Bruce Wemple
Популярные фильмы
Ограбление из будущего
(2023)
5.4
Грань времени
(2016)
4.7
Озеро страха
(2019)
4.3
Фильмография Брюс Уэмпл
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2023
2019
2016
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
1
Режиссер
3
5.4
Ограбление из будущего
The Tomorrow Job
боевик, фантастика
2023, США
4.3
Озеро страха
Lake Artifact
комедия, ужасы, фантастика
2019,
Смотрите на
4.7
Грань времени
Altered Hours
фантастика, триллер
2016, США
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