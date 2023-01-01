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Брюс Уэмпл
Брюс Уэмпл Bruce Wemple
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Брюс Уэмпл

Bruce Wemple

Популярные фильмы

Ограбление из будущего
Ограбление из будущего (2023)
5.4
Грань времени
Грань времени (2016)
4.7
Озеро страха
Озеро страха (2019)
4.3

Фильмография Брюс Уэмпл

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Сценарист 1 Режиссер 3
Ограбление из будущего 5.4
Ограбление из будущего The Tomorrow Job
боевик, фантастика 2023, США
Озеро страха 4.3
Озеро страха Lake Artifact
комедия, ужасы, фантастика 2019,
Грань времени 4.7
Грань времени Altered Hours
фантастика, триллер 2016, США
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