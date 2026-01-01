Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мелисса Чэмберс
Melissa Chambers
Киноафиша
Персоны
Мелисса Чэмберс
Мелисса Чэмберс
Melissa Chambers
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.2
Внешние сферы
(2022)
4.9
Опус
(2025)
Фильмография Мелисса Чэмберс
Жанр
Все
Детектив
Драма
Ужасы
Год
Все
2025
2022
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
4.9
Опус
Opus
драма, ужасы
2025, США
Рецензия
7.2
Внешние сферы
драма, детектив
2022, США
