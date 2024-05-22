Отзывы о мультфильме
Групповые и школьные визиты можно забронировать также на время вне общего расписания фестиваля! Свяжитесь: helen@kino.ee. Фильм Жан-Франсуа Лагиони 2024 года «Лодка в саду» (Slocum et moi) — это волшебная и поэтическая анимация, которая представляет на экране уникальную историю невероятной дружбы и открытий.
