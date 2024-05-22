Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Лодка в саду
1 постер
Лодка в саду

Лодка в саду

Slocum et moi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Групповые и школьные визиты можно забронировать также на время вне общего расписания фестиваля! Свяжитесь: helen@kino.ee. Фильм Жан-Франсуа Лагиони 2024 года «Лодка в саду» (Slocum et moi) — это волшебная и поэтическая анимация, которая представляет на экране уникальную историю невероятной дружбы и открытий.

Страна Франция / Люксембург
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 22 мая 2024
Дата выхода
13 февраля 2025 Италия
21 августа 2025 Нидерланды 12
13 октября 2024 Сербия o.A.
29 января 2025 Франция
24 октября 2024 Черногория o.A.
Сборы в мире $83 389
Производство JPL Films, Mélusine Productions, Luxembourg Film Fund
Другие названия
Slocum et moi, A Boat in the Garden, Łódź w ogrodzie, Slocum and I, Um barco no jardim, Un barco en el jardín, Un vaixell al jardí, Una barca in giardino, 花園裡的浪花號
Режиссер
Жан-Франсуа Лагиони
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
