О персоне
Фильмография
Алекс Моррис
Alex Morris
Алекс Моррис
Alex Morris
Дата рождения
13 мая 1945
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Популярные фильмы
0.0
Начальная школа Эбботт
(2021)
0.0
Баскетс
(2016)
Фильмография Алекс Моррис
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2021
2016
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Начальная школа Эбботт
комедия
2021, США
Баскетс
драма, комедия
2016, США
