Marina Bellati Marina Bellati
Date of Birth
28 September 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress

Popular Films

Maradona: Blessed Dream 7.0
Maradona: Blessed Dream (2021)
Supernova 6.5
Supernova (2022)
No Kids 6.3
No Kids (2015)

Filmography

Genre
Year
Envidiosa
Envidiosa
Comedy 2024, Argentina
Supernova 6.5
Supernova
Drama, Comedy 2022, Argentina
Maradona: Blessed Dream 7
Maradona: Blessed Dream
Sport, Documentary, Drama, Biography 2021, USA/Armenia
I Married a Dumbass 5.5
I Married a Dumbass Me casé con un boludo
Comedy, Romantic 2016, Argentina
No Kids 6.3
No Kids Sin hijos
Comedy, Romantic 2015, Spain / Argentina
