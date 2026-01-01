Menu
Marina Bellati
Marina Bellati
Marina Bellati
Date of Birth
28 September 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress
Popular Films
7.0
Maradona: Blessed Dream
(2021)
6.5
Supernova
(2022)
6.3
No Kids
(2015)
Filmography
5
Envidiosa
Comedy
2024, Argentina
6.5
Supernova
Drama, Comedy
2022, Argentina
7
Maradona: Blessed Dream
Sport, Documentary, Drama, Biography
2021, USA/Armenia
5.5
I Married a Dumbass
Me casé con un boludo
Comedy, Romantic
2016, Argentina
6.3
No Kids
Sin hijos
Comedy, Romantic
2015, Spain / Argentina
