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Айсель Прат
Айсель Прат
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Айсель Прат

Дата рождения
21 марта 1995
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Баку, Азербайджан

Биография Айсель Прат

Айсель Прат родилась 21 марта 1995 года в Баку. В качестве модели принимала участие в модных показах не только в России (не раз появлялась на Moscow Fashion Week), но и в Италии, Франции и Беларуси, снималась для каталогов дизайнерской одежды, представляла на подиуме коллекции Эли Сааба, Михаль Негрин, Валентина Юдашкина и других. В 2016 году окончила Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (мастерская В. П. Поглазова и Ю. Ю. Авшаровой). Дебют Айсель в качестве актрисы состоялся годом ранее. Она снималась во 2-й части «Дня выборов» от «Квартета И», сериалах «Кухня» и «След», исторической драме «София» и мелодраме «Филатов». В 2023 году Айсель принимала участие в Endless Summer Fashion Show, а также появилась в многосерийной ленте «Бизон: Дело манекенщицы», где воплотила образ модели Кристины Лигачевой. Партерами Айсель на площадке стали Сергей Безруков, Александр Яценко и Владимир Стеклов.

Популярные фильмы

Бизон: Дело манекенщицы 0.0
Бизон: Дело манекенщицы (2023)
Филатов 0.0
Филатов (2020)

Фильмография Айсель Прат

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актриса 2
Бизон: Дело манекенщицы
Бизон: Дело манекенщицы
криминал, детектив 2023, Россия
Филатов
Филатов
драма, комедия 2020, Россия
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