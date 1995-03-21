Айсель Прат родилась 21 марта 1995 года в Баку. В качестве модели принимала участие в модных показах не только в России (не раз появлялась на Moscow Fashion Week), но и в Италии, Франции и Беларуси, снималась для каталогов дизайнерской одежды, представляла на подиуме коллекции Эли Сааба, Михаль Негрин, Валентина Юдашкина и других. В 2016 году окончила Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (мастерская В. П. Поглазова и Ю. Ю. Авшаровой). Дебют Айсель в качестве актрисы состоялся годом ранее. Она снималась во 2-й части «Дня выборов» от «Квартета И», сериалах «Кухня» и «След», исторической драме «София» и мелодраме «Филатов». В 2023 году Айсель принимала участие в Endless Summer Fashion Show, а также появилась в многосерийной ленте «Бизон: Дело манекенщицы», где воплотила образ модели Кристины Лигачевой. Партерами Айсель на площадке стали Сергей Безруков, Александр Яценко и Владимир Стеклов.