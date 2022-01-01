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Вера Егорова
Вера Егорова
О персоне
Фильмография
Вера Егорова
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Дата рождения
18 августа 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Таллин, СССР (Эстония)
Рост
170 см
Биография Веры Егоровой
Родилась 18 августа 1987 года. Таллин, СССР (Эстония).
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