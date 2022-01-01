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Денис Портнов
Денис Портнов
О персоне
Фильмография
Денис Портнов
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Дата рождения
18 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Нарва, СССР (Эстония)
Рост
175 см
Биография Дениса Портнова
Родился 18 апреля 1978 года. Нарва, СССР (Эстония).
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