Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Кирк де Микко
Награды
Награды и номинации Кирка де Микко
Kirk DeMicco
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кирка де Микко
Оскар 2014
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
96% свежести на Rotten Tomatoes и год ожидания: звезда «Извне» Табита проболталась, когда выйдет 4 сезон
Подлинная история Салазара Слизерина: кем был основатель Хогвартса на самом деле, и почему он создал Тайную комнату
От милейшей истории до полного мрака: 7 фильмов по «Алисе в Стране чудес», которые по-разному сводят зрителя с ума
«Незаслуженно, в отличие от "Клинка"»: фильм «Человек-бензопила» побил новый рекорд крутости – и речь не о сборах в $70 млн
Лучшая серия в истории экранизаций «Шерлока» вышла ровно 11 лет назад: ни до, ни после ничего лучше не сняли (даже в СССР с Ливановым)
Любимый миллионами Человек-паук сыграет оборотня Люпина? Актер не отрицает и уже пересматривает «Поттериану»
Бесконечная петля ужаса, породившая «Начало»: Нолан начал свой путь с хоррора в духе Линча — и ему хватило 3-х минут, чтобы напугать
Если бы Уэнсдей работала с Винчестерами: у Netflix есть сериал о ночной охоте на нечисть — у него всего 1 сезон, но зрители требуют все 10
Забудьте об «Одиннадцати друзьях Оушена»: топ-5 фильмов об ограблениях, которые понравятся не меньше культовой классики с Джорджем Клуни
«Не то что корова – люди горят»: 4 жутких фильма СССР не уступают «Иди и смотри» – у №3 рейтинг даже выше, целых 8.4
«Я выбираю тебя»: именно этот киногерой вдохновляет 17 из 50 стран на хэллоуинский костюм – зря думаете на «Уэнсдей» или «Игру в кальмара»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667