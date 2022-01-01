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Анастасия Скибунова
Анастасия Скибунова
О персоне
Фильмография
Анастасия Скибунова
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Дата рождения
26 июня 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Рига, СССР (Латвия)
Рост
175 см
Биография Анастасии Скибуновой
Родилась 26 июня 1988 года. Рига, СССР (Латвия).
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