Хайди Юинг
Награды
Награды и номинации Хайди Юинг
Heidi Ewing
Оскар 2007
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Сандэнс 2020
Лучшее из следующего!
Победитель
Премия NEXT «Инноватор»
Победитель
Сандэнс 2012
Документалистика
Номинант
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2010
Документалистика
Номинант
