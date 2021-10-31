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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Дмитрий Соловьев
Дмитрий Соловьев
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Дмитрий Соловьев
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Биография Дмитрия Соловьева
Родился в 1988 году.
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Статьи о персоне
"Было опасно": Бородина взбесила Цискаридзе неуместным номером на льду
Ведущая телестройки "Дом-2" Ксения Бородина всё же осталась в проекте "Ледниковый период", несмотря на страх покинуть его из-за рейтинга. Светская львица в паре с фигуристом Дмитрием Соловьем подготовили для жюри юмористический номер, который снова получил низкие оценки. Похоже, у теледивы скоро освободится время для участия в новых проектах.
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31 октября 2021 18:01
"Боится и зажимается": Соловьев раскрыл причину неудачи Бородиной на льду
Ведущая телестройки "Дом-2" Ксения Бородина побила антирейтинг нового сезона шоу "Ледниковый период". В паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым они оказались на грани вылета из проекта. Спортсмен объяснил, в чем причина технических ошибок в прокате его партнерши.
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24 октября 2021 17:39
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