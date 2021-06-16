«Отцовство»: Рецензия Киноафиши

Мэтт (актер и стендап-комик Кевин Харт) и его жена Лиз (Дебора Айоринде, сыгравшая в сериалах «Любовники» и «Настоящий детектив») готовятся к рождению ребенка. Это их первенец, а потому молодые родители крайне взволнованы. Правда, больше переживает скорее Лиз, а Мэтт временами витает в облаках — становится отцом он, кажется, не очень готов.

Однако врач, который ведет беременность Лиз, оказывается вне зоны доступа. Парой занимается новый доктор, коммуникация с которым не складывается с первых минут. Например, он без спроса объявляет родителям пол ребенка, хотя Мэтт решительно не хотел знать этого. Без пяти минут отец, он до сих пор не собрал детскую колыбельку, потому оправдывается перед Лиз: «У меня все под контролем».

Кажется, все опасности позади: роды проходят в штатном режиме, малышка рождается здоровой, а любимая женщина Мэтта чувствует себя хорошо в своей палате. Неожиданно Лиз встает с больничной койки и теряет сознание. Все происходит крайне стремительно: мужа выгоняют из палаты, бездыханное тело его жены пытаются привести в чувство, но, увы, легочная эмболия и тромб — это приговор. Медперсонал упустил послеродовые осложнения, а на плечи Мэтта ложится воспитание крохотного младенца по имени Мэдди.

Отцовство

«Отцовство» — крайне душещипательная история, и в этом один из главных ее козырей. В основе сюжета — книга Мэтта Логелина, американского блогера и отца-одиночки, который потерял жену из-за послеродовых травм и был вынужден воспитывать новорожденную малышку в одиночку. Мемуары под названием «Два поцелуя для Мэдди: Воспоминания о потери и любви» выпустили в 2011 году. За короткий промежуток времени произведение вошло в список бестселлеров New York Times, а блог Мэтта, в котором он описывал эту историю — от смерти жены до перипетий воспитания дочери — до сих пор ежедневно посещают сотни тысяч людей.

Фильм, к слову, сохраняет всех действующих лиц без изменений: главного героя, как и Логелина, зовут Мэтт, его жену — Лиз, а дочку — Мэдлин (коротко Мэдди). Картина рассказывает историю, отталкиваясь от первоисточника — каких-то художественных преувеличений, уходящих далеко в сторону, от фильма ждать не стоит. Разве что имеется хронологический скачок, который может ввести в ступор часть аудитории: в начале картины мы видим Мэдди совсем маленькой, а спустя несколько эпизодов она уже подросток, который ходит в начальную школу.

Выбор Кевина Харта на главную роль — определенно успех фильма. У самого Харта четверо детей, самому маленькому из них нет и годика (его дочь Каори Мэй родилась в сентябре 2020-го). Так что сыграть роль молодого отца, который впервые столкнулся с трудностями взросления крохотного младенца, для Кевина явно не составило большого труда. К слову, изначально роль предполагали отдать Ченнингу Татуму, но в итоге актер остался в статусе исполнительного продюсера проекта.

Отцовство

Постановщиком «Отцовства» стал Пол Вайц, подаривший миру первый фильм франшизы «Американский пирог», а также фэнтэзи «Историю одного вампира» и сиквел драмы «Знакомство с Факерами». Беря за основу мемуары Логелина, частью истории Вайц все же пожертвовал в угоду хронометражу (фильм идет почти два часа — не «Снайдеркат», но тем не менее). Но в целом выстроил повествование довольно гармонично — картина делит драму и комедию в примерно равной пропорции.

Вайц старается подойти к проблеме отцов-одиночек с разных сторон. Глазами Мэтта зритель увидит, как к сложившейся ситуации относятся родители (его и его жены). Если поначалу они не поддерживают молодого папашу, считая его недостаточно зрелым — дело чуть не доходит до изъятия у него ребенка в принципе — то впоследствии видят, что он все-таки справляется, несмотря на все возможные сложности.

Не менее интересно наблюдать за тем, как герой Кевина Харта сочетает разные сферы жизни. Мэтт-отец и Мэтт-работник довольно быстро сходятся в одной точке: персонаж вынужден приспосабливаться. Но большим шоком (в частности, для российских зрителей) будет наблюдать реакцию работодателя на появление сотрудника с ребенком на руках, который может и поставленные задачи выполнять в срок, и за ребенком приглядывать, и с заказчиками, приходящими в офис компании впервые, находить общий язык (не без помощи ребенка).

Отцовство

Внимание «Отцовства» сосредоточено не только на малютке, которая довольно быстро становится подростком и нелегко проходит стадии взросления и первые попытки коммуникации (ох уж эти школьные годы). Вайц не забывает и про самого Мэтта — его отношения с собственными родителями также приобретают новый оттенок (смена социального статуса от сына к отцу неизбежно отражается на формате общения со своими родителями).

Не проходит картина и мимо личных отношений отца-одиночки. Режиссер лишний раз напоминает, что вдовец — это не приговор, а мужчина, потерявший жену в таких трагических обстоятельствах, как это произошло у Мэтта, заслуживает быть счастливым, имеет право снова чувствовать что-то по отношению к другим женщинам, наконец, вновь влюбиться.

«Отцовство» Пола Вайца — чуть наивная, но трогательная история о том, как пережить горе, научиться заново испытывать счастье и найти свой путь не только в новом социальном статусе отца. Один из важнейших тезисов картины, который режиссер аккуратно вплетает в повествование, — внимание к созревающей личности намного ценнее денег. Кажется, это правило работает для любой культуры, языка и возраста.