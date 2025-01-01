Меню
Хетти Макдональд
Награды
Награды и номинации Хетти Макдональд
Hettie MacDonald
О персоне
Фильмография
Награды
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
BAFTA 2018
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA 2013
Best Director: Fiction
Номинант
