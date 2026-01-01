Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Роберт Арамайо
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Награды и номинации Роберта Арамайо
Robert Aramayo
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Награды и номинации Роберта Арамайо
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Лучшая мужская роль
Победитель
EE Rising Star Award
Победитель
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