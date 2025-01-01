Меню
Персоны
Андра Дэй
Награды
Награды и номинации Андры Дэй
Andra Day
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Андры Дэй
Оскар 2021
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
