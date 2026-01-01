Нина Гусева родилась 23 декабря 1988 года в Москве. Она – дочь известного телекомментатора Виктора Гусева, а мать Нины – журналистка. Нина с детства увлекалась искусством, театром, литературой. Она попала в Школу-студию МХАТ со второй попытки. За роль в дипломном спектакле «Представление о любви и мерзости» была награждена премией «Золотой лист». Актриса обладает хорошим сопрано, занимается хореографией. По окончании обучения в 2011 году была принята в стажерскую группу МХТ им. А.П. Чехова, в 2016 году стала частью основного состава труппы.

Параллельно с работой в театре Нина снимается в кино. Дебютную роль она сыграла в сериале «Закон и порядок: отдел оперативных расследований». Нина становится все более известной в кино, хотя начинала свою карьеру как театральная актриса. Она запомнилась зрителю в спектаклях «Преступление и наказание» режиссера Л. Эренбурга, «С любимыми не расставайтесь» и «Пьяные» В. Рыжакова, а также многих других.

Играла второстепенные роли в популярных сериалах «Сладкая жизнь», «Лучше, чем люди», «Псих». Как признаётся сама актриса, смысл ее жизни – это получать удовольствие от жизни, просто жить, стараться достичь успехов и новых вершин в профессии. Актриса пробует себя и в качестве режиссёра.