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Нина Гусева
Нина Гусева Nina Guseva
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Нина Гусева

Nina Guseva

Дата рождения
23 декабря 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Нины Гусевой

Нина Гусева родилась 23 декабря 1988 года в Москве. Она – дочь известного телекомментатора Виктора Гусева, а мать Нины – журналистка. Нина с детства увлекалась искусством, театром, литературой. Она попала в Школу-студию МХАТ со второй попытки. За роль в дипломном спектакле «Представление о любви и мерзости» была награждена премией «Золотой лист». Актриса обладает хорошим сопрано, занимается хореографией. По окончании обучения в 2011 году была принята в стажерскую группу МХТ им. А.П. Чехова, в 2016 году стала частью основного состава труппы.

Параллельно с работой в театре Нина снимается в кино. Дебютную роль она сыграла в сериале «Закон и порядок: отдел оперативных расследований». Нина становится все более известной в кино, хотя начинала свою карьеру как театральная актриса. Она запомнилась зрителю в спектаклях «Преступление и наказание» режиссера Л. Эренбурга, «С любимыми не расставайтесь» и «Пьяные» В. Рыжакова, а также многих других.

Играла второстепенные роли в популярных сериалах «Сладкая жизнь», «Лучше, чем люди», «Псих». Как признаётся сама актриса, смысл ее жизни – это получать удовольствие от жизни, просто жить, стараться достичь успехов и новых вершин в профессии. Актриса пробует себя и в качестве режиссёра.

Популярные фильмы

Псих 6.8
Псих (2020)
Значит любит 3.0
Значит любит (2018)
Анна К 0.0
Анна К

Фильмография Нины Гусевой

Псих 6.8
Псих
драма 2020, Россия
Значит любит 3
Значит любит Legkoe dykhanie
драма 2018, Россия
Анна К
Анна К
драма, мелодрама , Россия
Русская гастрономическая революция
документальный , Россия
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Другие проекты Нины Гусевой
Поле
12+

Поле

Информация

Интересные факты о Нине Гусевой

  • Свободно говорит на английском и французском;
  • Выступила в качестве режиссера нескольких музыкальных клипов певицы Муси Тотибадзе;
  • Принимала участие в онлайн-проекте «Читалкин», в рамках которого деятели культуры, дети и их родители читают классику и современные произведения;
  • В дипломном спектакле в роли младшего брата героини, которую исполняла Нина, сыграл ее брат Михаил;
  • В школьные годы задумывалась о профессии переводчика;
  • Некоторое время была в отношениях с известным актёром Никитой Ефремовым;
  • Участвует в спектакле «Loren Ipsum» театра «Практика», где Нина вместе с другими молодыми актерами говорят об искусстве, философии, спорте, семье, науке.
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