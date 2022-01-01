Российский документальный сериал «Русская гастрономическая революция» охватывает события более чем тридцати лет – с конца 80-x годов минувшего столетия до текущего времени. За этот период в стране сформировалась и развилась самостоятельная гастрономическая традиция. Создатели проекта расскажут зрителям об успехах и обычаях российской гастрономической культуры, а также наглядно продемонстрируют, по какому пути она двигалась все эти годы, и проанализируют отношение русских людей к тому, что они едят.