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Киноафиша Сериалы Русская гастрономическая революция
Русская гастрономическая революция (2022 - …) Русская гастрономическая революция
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Российский документальный сериал «Русская гастрономическая революция» охватывает события более чем тридцати лет – с конца 80-x годов минувшего столетия до текущего времени. За этот период в стране сформировалась и развилась самостоятельная гастрономическая традиция. Создатели проекта расскажут зрителям об успехах и обычаях российской гастрономической культуры, а также наглядно продемонстрируют, по какому пути она двигалась все эти годы, и проанализируют отношение русских людей к тому, что они едят.  

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Антон Лапенко
Антон Лапенко
Алексей Зимин
Митя Борисов
Максим Семеляк
Ольга Ципенюк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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