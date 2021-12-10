Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ирина Чеснокова
Ирина Чеснокова
О персоне
Фильмография
Статьи
Ирина Чеснокова
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 февраля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Воронеж, СССР (Россия)
Рост
172 см
Биография Ирины Чесноковой
Развернуть
Статьи о персоне
Пока жена не видит: Чумаков слился в поцелуе с эффектной шатенкой
Музыкант женился на Юлии Ковальчук в 2013 году.
Написать
10 декабря 2021 18:15
Володина оправдалась за Гузееву, оскорбившую известную актрису: «Мы должны делать шоу»
Астролог предположила, что ссора звезд должна была повысить рейтинг проекта.
Написать
7 октября 2021 11:00
Все статьи
Related video
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь