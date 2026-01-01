Оповещения от Киноафиши
Мехмет Атеши
Дата рождения
1 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Что знает Мариэль 6.7
Что знает Мариэль (2025)
Мастер и его муза 6.0
Мастер и его муза (2022)
Она сказала «Может быть» 5.1
Она сказала «Может быть» (2025)

Что знает Мариэль 6.7
Что знает Мариэль Was Marielle weiß
драма 2025, Германия
Она сказала «Может быть» 5.1
Она сказала «Может быть» She Said Maybe
комедия, драма, мелодрама 2025, Германия / Турция
Мастер и его муза 6
Мастер и его муза Alma & Oskar
биография, драма, исторический 2022, Австрия / Чехия / Германия / Швейцария
