Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мехмет Атеши
Mehmet Atesci
Киноафиша
Персоны
Мехмет Атеши
Мехмет Атеши
Mehmet Atesci
Дата рождения
1 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.7
Что знает Мариэль
(2025)
6.0
Мастер и его муза
(2022)
5.1
Она сказала «Может быть»
(2025)
Фильмография Мехмет Атеши
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2022
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.7
Что знает Мариэль
Was Marielle weiß
драма
2025, Германия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.1
Она сказала «Может быть»
She Said Maybe
комедия, драма, мелодрама
2025, Германия / Турция
Смотреть трейлер
6
Мастер и его муза
Alma & Oskar
биография, драма, исторический
2022, Австрия / Чехия / Германия / Швейцария
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667