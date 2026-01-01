Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мария Жиганова
Mariya Zhiganova
Киноафиша
Персоны
Мария Жиганова
Мария Жиганова
Mariya Zhiganova
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.7
Чингачгук
(2022)
7.3
Высокие ставки
(2015)
7.1
Рыцарь нашего времени
(2019)
Фильмография Мария Жиганова
Жанр
Все
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Криминал
Триллер
Год
Все
2022
2019
2015
2013
Все
5
Сериалы
5
Актриса
5
8.7
Чингачгук
детектив, триллер
2022, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Рыцарь нашего времени
криминал, детектив
2019, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.3
Высокие ставки
криминал
2015, Россия
6.7
Сын отца народов
драма, военный, исторический
2013, Россия/Украина/Беларусь
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
боевик
2013, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667