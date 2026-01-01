Оповещения от Киноафиши
Мария Жиганова Mariya Zhiganova
Киноафиша Персоны Мария Жиганова

Мария Жиганова

Mariya Zhiganova

Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Чингачгук 8.7
Чингачгук (2022)
Высокие ставки 7.3
Высокие ставки (2015)
Рыцарь нашего времени 7.1
Рыцарь нашего времени (2019)

Фильмография Мария Жиганова

Жанр
Год
Чингачгук 8.7
Чингачгук
детектив, триллер 2022, Россия
Рыцарь нашего времени 7.1
Рыцарь нашего времени
криминал, детектив 2019, Россия
Высокие ставки 7.3
Высокие ставки
криминал 2015, Россия
Сын отца народов 6.7
Сын отца народов
драма, военный, исторический 2013, Россия/Украина/Беларусь
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
боевик 2013, Россия
