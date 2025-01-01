Меню
Джим Каммингс Награды

Награды и номинации Джим Каммингс

Jim Cummings
Награды и номинации Джим Каммингс
Сандэнс 2016 Сандэнс 2016
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Победитель
Сандэнс 2017 Сандэнс 2017
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Берлинале 2021 Берлинале 2021
Премия "Встречи"
Номинант
 Премия "Встречи"
Номинант
