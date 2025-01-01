Меню
Награды и номинации Джим Каммингс
Jim Cummings
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джим Каммингс
Сандэнс 2016
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Победитель
Сандэнс 2017
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Берлинале 2021
Премия "Встречи"
Номинант
Премия "Встречи"
Номинант
