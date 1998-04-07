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Фильмография
Леони Весселов
Leonie Wesselow
Киноафиша
Персоны
Леони Весселов
Леони Весселов
Leonie Wesselow
Дата рождения
7 апреля 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Букстехуде, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Леони Весселов
Родилась 7 апреля 1998 года. Букстехуде, Германия.
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Популярные фильмы
7.7
Не пытайтесь это повторить
(2019)
5.9
Гипосомния
(2020)
Фильмография Леони Весселов
5.9
Гипосомния
Cortex
криминал, драма, триллер
2020, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Не пытайтесь это повторить
драма, комедия, криминал
2019, Германия
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