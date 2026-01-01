Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Элла Румпф
Награды
Награды и номинации Эллы Румпф
Ella Rumpf
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Награды
Награды и номинации Эллы Румпф
Берлинале 2020
EFP Падающая звезда
Победитель
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
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Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
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В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
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Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
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