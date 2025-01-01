Меню
Персоны
Яница Браво
Награды
Награды и номинации Яницы Браво
Janicza Bravo
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Яницы Браво
Сандэнс 2014
Фантастика
Победитель
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Сандэнс 2020
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2017
Лучшее из следующего!
Номинант
