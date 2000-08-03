Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Ландри Бендер
Landry Bender
Киноафиша
Персоны
Ландри Бендер
Ландри Бендер
Landry Bender
Дата рождения
3 августа 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Биография Ландри Бендер
Родилась 3 августа 2000 года. Чикаго, Иллинойс, США.
Развернуть
Популярные фильмы
7.8
В поисках Аляски
(2019)
6.8
Настоящие братья из Сими-Вэлли
(2024)
6.6
Нянь
(2011)
Фильмография Ландри Бендер
5.1
Самопомощь
Self-Help
ужасы, триллер
2025, США
6.8
Настоящие братья из Сими-Вэлли
The Real Bros of Simi Valley: The Movie
комедия
2024, США
Смотреть трейлер
6
Республика Сары
драма
2021, США
7.8
В поисках Аляски
драма, мелодрама, мини-сериал
2019, США
6.3
Лив и Мэдди
драма, комедия, семейный
2013, США
6.6
Нянь
The Sitter
комедия
2011, США
Смотреть трейлер
Показать еще
«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике
Россиян официально лишили выходного на Новый год из-за ситуации в стране: решение уже принято
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Откуда взялся Билл Шифр и как на самом деле зовут Диппера: 7 загадок «Гравити Фолз», которые мультсериал не раскрыл
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить