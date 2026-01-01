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Эстер Смит
Esther Smith
Киноафиша
Персоны
Эстер Смит
Эстер Смит
Esther Smith
Дата рождения
28 ноября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Стоурбридж, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Эстер Смит
Родилась 28 ноября 1986 года. Стоурбридж, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.1
Молокососы
(2007)
7.8
Не с первой попытки
(2020)
7.7
Дядя
(2014)
Фильмография Эстер Смит
7.8
Не с первой попытки
комедия, мелодрама
2020, США
7.7
Дядя
комедия
2014, Великобритания
7.1
Куку
комедия
2012, Великобритания
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Молокососы
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2007, Великобритания
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