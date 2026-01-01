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Фильмография
Мэри Шир
Mary Scheer
Киноафиша
Персоны
Мэри Шир
Мэри Шир
Mary Scheer
Дата рождения
19 марта 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Детройт, Мичиган, США
Рост
174 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Биография Мэри Шир
Родилась 19 марта 1963 года. Детройт, Мичиган, США.
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Популярные фильмы
7.6
Эй, Арнольд!
(1996)
6.8
Две девицы на мели
(2011)
6.6
Возвращение АйКарли
(2021)
Фильмография Мэри Шир
6.6
Возвращение АйКарли
комедия
2021, США
6.2
Между двумя папоротниками
Between Two Ferns: The Movie
комедия
2019, США
6.8
Две девицы на мели
комедия
2011, США
6.4
Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
комедия, детский, семейный
2005, США
7.6
Эй, Арнольд!
детский, комедия
1996, США
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