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Ноа Миллс
Noah Mills
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Персоны
Ноа Миллс
Ноа Миллс
Noah Mills
Дата рождения
26 апреля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Рост
188 см
Цвет глаз
ореховый
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Биография Ноа Миллса
Родился 26 апреля 1983 года. Торонто, Онтарио, Канада.
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Популярные фильмы
7.4
Невидимый фронт
(2017)
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Пекарь и красавица
(2020)
7.0
Враг внутри
(2019)
Фильмография Ноа Миллса
6.8
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7.4
Невидимый фронт
драма, боевик, военный
2017, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Две девицы на мели
комедия
2011, США
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