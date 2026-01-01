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Фильмография
Юрий Сардаров
Yuri Sardarov
Киноафиша
Персоны
Юрий Сардаров
Юрий Сардаров
Yuri Sardarov
Дата рождения
28 января 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Баку, СССР (Азербайджан)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Юрия Сардарова
Родился 28 января 1988 года. Баку, СССР (Азербайджан).
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Популярные фильмы
8.0
Чикаго в огне
(2012)
6.5
ФБР: За границей
(2021)
6.3
Двойной агент
(2011)
Фильмография Юрия Сардарова
6.5
ФБР: За границей
драма, криминал
2021, США
8
Чикаго в огне
драма, боевик
2012, США
6.3
Двойной агент
The Double
драма, криминал, триллер
2011, США
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