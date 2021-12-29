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Дени Имбер
Дени Имбер
Denis Imbert
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Дени Имбер
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Фильмография Дени Имбер
Мой волк
приключения, семейный
2021, Франция
7.0
Вики
комедия
2015, Франция
4.0
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Эксклюзив: появилось видео о создании предстоящего семейного фильма «Мой волк»
В ролике показано, как 8-летняя ведущая актриса училась взаимодействовать с животными на съемочной площадке.
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29 декабря 2021 11:57
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