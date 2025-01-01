Жестокость или все-таки милосердие: почему мать бросила Геральта и обрекла его на судьбу ведьмака

«Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 000 000 долларов»: режиссер «Чужого» Ридли Скотт объяснил, почему не захотел снимать «Терминатора 3»

Этот необычный сериал HBO получил 88% на Rotten Tomatoes не зря: всего 10 серий, зато зрители в восторге

Чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня: лучшие комедийные сериалы, которые вышли в этом году

67% зрителей не могут ошибаться: эта категория кино поднимает настроение – ИИ уже нашел за вас 5 лент с оценками 7+

«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?

Вильнев актеров не жалеет: съемки «Дюны 3» довели Паттинсона до изнеможения — звезде «Сумерек» досталась сложная роль

«Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске — HBO пришлось вмешаться

Бетон, бригада и немного ностальгии: сможете угадать 5 фильмов СССР по кадрам со строителями? (тест)

«Восхитительный» стал «омерзительным»: кем был Саурон до событий «Братства кольца» и почему Толкин называл его «чистым злом»?