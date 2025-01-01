Меню
Роб Делани
Награды
Награды и номинации Роба Делани
Rob Delaney
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
BAFTA 2020
Scripted Comedy
Номинант
Scripted Comedy
Номинант
BAFTA 2018
Best Scripted Comedy
Номинант
