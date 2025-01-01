Меню
Персоны
Родриго Сорогойен
Награды
Награды и номинации Родриго Сорогойен
Rodrigo Sorogoyen
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Родриго Сорогойен
Оскар 2019
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Лучший фильм
Номинант
