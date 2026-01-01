Martin Schreier

Menu
Date of Birth
1 January 1980
Age
46 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Writer, Director
Popular Films
8.2
Maxton Hall
(2024)
7.1
Dream Factory
(2019)
Filmography
2
8.3
Maxton Hall
Drama, Thriller
2024, Germany
7.1
Dream Factory
Traumfabrik
Drama, Romantic, Comedy
2019, Germany
Watch trailer
