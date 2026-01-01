Menu
Martin Schreier
Date of Birth
1 January 1980
Age
46 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Writer, Director

Filmography

Genre
Year
Maxton Hall 8.3
Maxton Hall
Drama, Thriller 2024, Germany
Dream Factory 7.1
Dream Factory Traumfabrik
Drama, Romantic, Comedy 2019, Germany
