Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Йоханнес Нюхольм
Награды
Награды и номинации Йоханнеса Нюхольма
Johannes Nyholm
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Йоханнеса Нюхольма
Сандэнс 2019
Мировое кино – драматургия
Номинант
Сандэнс 2012
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Для чего Саурон собрал весь мифрил Средиземья? Ни Толкин, ни Гэндальф этого толком не объяснили, но фанаты сами все поняли
Больше, чем в «Аутсорсе» и «Баре “Один звонок”»: так сколько серий в «Санкционере» с Нагиевым?
Жаркие новинки ноября-2025: возвращаются вампиры, ведьмы и Меглин из «Метода» — тут найдете точный график выхода сериалов
В «Великолепном веке» забыли про «русский след»: как Российская империя спасла всю семью Сулеймана от страшной смерти
«Скайнет» мешает: Кэмерон нашел смешную и ироничную причину отложить выход «Терминатора 7»
Док Браун удружил так удружил: Марти минимум трижды погиб в «Назад в будущее», но зрители этого так и не заметили
Новое российское фэнтези пробило в прокате первый миллиард: зрители ахают и сравнивают новинку с «Мандалорцем» (и ждут сиквел!)
Фанаты «Поднятия уровня» игнорируют это аниме: создатели взяли все лучшее в истории Джин-ву, добавили романтику и приключения
Хороним Уилла и Оди? «Очень странные дела» закончатся кровавой резней – Дафферы подтвердили гибель важнейших персонажей
До «Аркейна» был другой герой: экранизация игры с рейтингом 8,3 на IMDb стала первым великим анимационным фэнтези Netflix
Первые «темщики» Османской империи: почему евнухи при Султане Сулеймане зарабатывали больше красоток-наложниц
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667