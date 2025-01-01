Меню
Жулиано Дорнеллес
Награды
Награды и номинации Жулиано Дорнеллеса
Juliano Dornelles
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Жулиано Дорнеллеса
Каннский кинофестиваль 2019
Приз жюри
Победитель
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
