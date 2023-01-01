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Любовь Борисова
Любовь Борисова Lyubov Borisova
Киноафиша Персоны Любовь Борисова

Любовь Борисова

Lyubov Borisova

Карьера
Продюсер, Режиссер

Популярные фильмы

Надо мною солнце не садится
Надо мною солнце не садится (2018)
7.0833335
Царь-Птица
Царь-Птица (2017)
7.071429
Холодное золото
Холодное золото (2022)
0

Фильмография Любовь Борисова

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Сценарист 1 Продюсер 2 Режиссер 2
Холодное золото
Холодное золото
драма 2022, Россия
Не хороните меня без Ивана
Не хороните меня без Ивана Не хороните меня без Ивана
драма 2022, Россия
Билеты
Надо мною солнце не садится 7.1
Надо мною солнце не садится
драма, комедия 2018, Россия
Билеты
Царь-Птица 7.1
Царь-Птица
драма 2017, Россия
Новости о Любовь Борисова
Объявлены победители первого российского кинофестиваля «Зимний»
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