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Любовь Борисова
Lyubov Borisova
Киноафиша
Персоны
Любовь Борисова
Любовь Борисова
Lyubov Borisova
Карьера
Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
Надо мною солнце не садится
(2018)
7.0833335
Царь-Птица
(2017)
7.071429
Холодное золото
(2022)
0
Фильмография Любовь Борисова
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2022
2018
2017
Все
4
Фильмы
4
Сценарист
1
Продюсер
2
Режиссер
2
Холодное золото
драма
2022, Россия
Смотрите на
Не хороните меня без Ивана
Не хороните меня без Ивана
драма
2022, Россия
Билеты
7.1
Надо мною солнце не садится
драма, комедия
2018, Россия
Билеты
7.1
Царь-Птица
драма
2017, Россия
Новости о Любовь Борисова
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