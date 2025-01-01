Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Дэн Берк
Dan Berk
Киноафиша
Персоны
Дэн Берк
Дэн Берк
Dan Berk
Дата рождения
26 февраля 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
6.7
Новокаин
(2025)
6.2
Злодеи
(2019)
5.4
Длинная ночь, короткое утро
(2016)
Фильмография Дэн Берк
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2025
2019
2016
2010
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Режиссер
2
Сценарист
1
Продюсер
2
6.7
Новокаин
Novocaine
боевик, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Злодеи
Villains
триллер
2019, США
5.4
Длинная ночь, короткое утро
Long Nights Short Mornings
мелодрама
2016, США
Гори в аду шоу
комедия
2010, США
Новости о Дэн Берк
Майка Монро не чувствует себя собой в трейлере мистического триллера «Вторая половинка»
Майка Монро и звезда «Белого лотоса» Джейк Лэси сыграют в научно-фантастическом триллере студии Paramount
Матерь Драконов — это понятно, но почему Дейенерис «бурерожденная»? Этого в «Игре престолов» не показали
Считаете себя знатоком магии? Обожаете Гарри Поттера? Попробуйте пройти этот тест — ошибаются даже фанаты
Что не так с контрабандистами в фильме «Бриллиантовая рука» и почему планы Шефа до сих пор не складываются?
Панталоны Хюррем и стул Сулеймана: от вида каких вещей в «Великолепном веке» у эксперта дергается веко
«Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются
Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу
Микки Маус попал в «Шоу Трумана»: свежий мульт о мышке точно понравится тем, кто испытывал депрессию
«Да начнутся голодные игры»: почему комбо с «Леди Баг» оказалось круче розовых бургеров Hello Kitty — маркетолог о феномене мульта
Балабанов не оставил выбора: в «Брате» Бодров не хотел произносить всего одну фразу — по итогу ее и запомнили
Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667