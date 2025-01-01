Меню
Персоны
Такэхиро Хира
Награды
Награды и номинации Такэхиро Хира
Takehiro Hira
Награды
Награды и номинации Такэхиро Хира
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
