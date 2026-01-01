Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Нора Финшелдт
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Награды и номинации Норы Финшелдт
Nora Fingscheidt
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Награды
Награды и номинации Норы Финшелдт
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший британский фильм
Номинант
Берлинале 2019
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший первый полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2024
Художественный фильм
Номинант
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