Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Дариус Мардер
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Награды и номинации Дариуса Мардера
Darius Marder
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Награды
Награды и номинации Дариуса Мардера
Оскар 2021
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2019
Премия "Платформа"
Номинант
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