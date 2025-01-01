Меню
Награды и номинации Шона Дуркина

Награды и номинации Шона Дуркина
Каннский кинофестиваль 2011 Каннский кинофестиваль 2011
Приз "С уважением, молодой человек"
Победитель
Золотая камера
Номинант
 Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010 Каннский кинофестиваль 2010
Премия SFR
Победитель
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучший мини-сериал
Номинант
 Лучший мини-сериал
Номинант
Сандэнс 2011 Сандэнс 2011
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2010 Сандэнс 2010
Национальный
Номинант
