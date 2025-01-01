Меню
Персоны
Шон Дуркин
Награды
Награды и номинации Шона Дуркина
Sean Durkin
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Шона Дуркина
Каннский кинофестиваль 2011
Приз "С уважением, молодой человек"
Победитель
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Премия SFR
Победитель
BAFTA 2014
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
Сандэнс 2011
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2010
Национальный
Номинант
