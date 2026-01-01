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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Нуржан Кунназарова
Nurzhan Kunnozarova
Киноафиша
Персоны
Нуржан Кунназарова
Нуржан Кунназарова
Nurzhan Kunnozarova
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Айка
(2018)
Фильмография Нуржан Кунназарова
6.4
Айка
Ayka
драма
2018, Россия / Германия / Польша / Китай / Казахстан
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