Луис Ортега
Награды
Награды и номинации Луиса Ортеги
Luis Ortega
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Луиса Ортеги
Каннский кинофестиваль 2018
Квир-пальма
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Победитель
Edipo Re Award (Università degli Studi di Padova e ResInt Rete dell'Economia Sociale Internazionale)
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Queer Lion Award
Номинант
Квир-лев
Номинант
