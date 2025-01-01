Меню
Персоны
Бренда Чепмен
Награды и номинации Бренды Чепмен
Brenda Chapman
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Бренды Чепмен
Оскар 2013
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2013
Best Animated Film
Победитель
