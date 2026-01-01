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Мин Бок-ки
Min Bok-gi
Киноафиша
Персоны
Мин Бок-ки
Мин Бок-ки
Min Bok-gi
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Пылающий
(2018)
6.9
Поэзия
(2010)
Фильмография Мина Бок-ки
7.3
Пылающий
Beoning / Burning
детектив, триллер, драма
2018, Южная Корея
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Рецензия
6.9
Поэзия
Shi / Poetry
драма
2010, Южная Корея
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