О персоне
Фильмография
Ана Голджа
Ana Golja
Киноафиша
Персоны
Ана Голджа
Ана Голджа
Ana Golja
Дата рождения
31 января 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Популярные фильмы
5.7
Похищенная
(2025)
Билеты
4.7
Вне сети
(2025)
4.2
Фанат
(2019)
Фильмография Ана Голджа
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Триллер
Год
Все
2025
2024
2019
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
4.7
Вне сети
Off the Grid
боевик, драма
2025, Италия / США
5.7
Похищенная
Stolen Girl
боевик, приключения, драма
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
4
Прикончи их всех 2
Kill Em All 2
боевик
2024, Италия / США
Смотреть трейлер
4.2
Фанат
The Fanatic
триллер, криминал
2019, США
