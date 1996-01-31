Ана Голджа

Почему «Дом Дракона» — это анти-«Игра престолов»: в чем разница двух «киногигантов» и кто играет по-настоящему

Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру?

2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет?

Ералаша не забыли, а остальных? Вспоминаем главные смерти «Слова пацана» – одного пришлось убить дважды, вторая так и не воскресла

Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1

Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)

3 сезон «Поднятия уровня» отложили в долгий ящик из-за «Человека-бензопилы»: хотите продолжение истории Сон Джин-Ву – готовьтесь платить

В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?

В новогодних сериях «Симпсонов» можно встретить ожившие игрушки и даже Ричарда Гира – выбрали 5 самых «разрывных» эпизодов

Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»